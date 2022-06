As roupas arrecadadas estão sendo separadas e posteriormente serão doadas

publicado em 03/06/2022

Ação foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade e contou com o apoio de alunos da rede municipal de educação (Foto: Prefeitura de Álvares Florence)

O Fundo Social de Solidariedade do Município de Álvares Florence, representado pela sua presidente a primeira-dama Neusa Batista Leite, em parceria com a Educação Municipal, realizou a Campanha Inverno Solidário visando a arrecadação de roupas de frio e cobertores que serão posteriormente doadas à população.

Os alunos do Ensino Fundamental II foram envolvidos nessa campanha com o objetivo de serem sensibilizados com relação à valores como solidariedade, empatia e caridade. Eles deixaram sacolas personalizadas nas casas no dia 27 e passaram recolhendo dia 30.

“A arrecadação foi surpreendente, mas o mais encantador foi o entusiasmo e espirito de colaboração dos alunos. Agradecemos imensamente a toda equipe do Fundo Social, CRAS e da Escola Nilza Costa Rodrigues. Gratidão a todas as pessoas que tiraram um tempinho do seu final de semana e retiram aquela roupa que já não estava usando para aquecer uma pessoa que precisa no momento”, agradeceu a primeira-dama.