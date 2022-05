Carro em que a família estava bateu de frente com um caminhão na BR-364

Os três ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens. Piettro foi encontrado já sem vida. Taiane e João Pedro chegaram a ser socorridos (Foto: Reprodução)

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, a mulher dele, Taiane Silva, 30, e o filho, João Pedro, de 6 anos, morreram em um acidente de trânsito na noite de sábado (28), na rodovia BR-364, que liga Frutal (MG) a Planura (MG), a aproximadamente 130 quilômetros de Rio Preto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família estava em uma picape Saveiro que bateu de frente com um caminhão. Os três ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens. Piettro foi encontrado já sem vida. Taiane e João Pedro chegaram a ser socorridos e foram encaminhados a um hospital de Planura, mas também não resistiram.

O motorista do caminhão não teve ferimentos e não precisou de socorro médico. A perícia esteve no local e a Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Os corpos dos três integrantes da família serão sepultados na noite deste domingo, 20, no Cemitério Municipal de Frutal.

*Com informações Diário da Região