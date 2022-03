Nova estação começou no domingo (20); especialista alerta para piora na qualidade do ar em maio, quando a colheita da cana atinge o pico

publicado em 21/03/2022

Historicamente, no outono, a qualidade do ar, na maioria dos dias, fica no nível Moderado, segundo as novas diretrizes da qualidade do ar da OMS (Foto: Freepik/wirestock)

A nova estação, o Outono, começou no domingo (20) às 12h33 (horário de Brasília) e vai até às 6h44 de 21 de junho.Segundo José Mário Ferreira de Andrade, engenheiro civil/sanitarista, especialista em ciências atmosféricas, "são boas as expectativas para a primeira semana do outono. Nesta estação, as temperaturas são mais baixas e as chuvas se reduzem. Para os meses de abril, maio e junho, são esperados em São José do Rio Preto, de acordo com a média histórica 2010/2020, 136 mm, o que representa praticamente um mês de chuvas no verão".O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) divulgou na sexta-feira (18) as previsões para a semana de 18 a 25 de março, quando se espera que as chuvas atinjam 76% da média histórica. Em Rio Preto há a previsão de 7mm, 20% da média semanal esperada (35 mm).Historicamente, no outono, a qualidade do ar, na maioria dos dias, fica no nível Moderado, segundo as novas diretrizes da qualidade do ar da OMS (Organização Mundial da Saúde), ressalta José Mário.O mês de maio deve ser o mais preocupante na região noroeste por causa do pico da colheita da cana-de-açúcar."No mês de maio a cultura da cana-de-açúcar atinge a maturidade para a colheita. Apesar de 100% mecanizada, são comuns as queimadas acidentais e/ou criminosas, com intensas emissões de material particulado, fuligens, deteriora a qualidade do ar que dois milhões de pessoas respiram no Norte e Noroeste Paulista".O especialista em ciências atmosféricas explica que "no mês janeiro, segundo o Cemaden, o volume acumulado de chuvas atingiu 344 mm, o segundo janeiro mais chuvoso desde 2011, quando houve 399mm. Já em fevereiro tivemos 140 mm quando o esperado era de 175 mm. Para março, o esperado é de 156 mm. Até o dia 19 de março, houve 91 mm".