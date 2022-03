Gerônimo e Antônio Faria foram homenageados pela Prefeitura; na ocasião, o empresário Cleber Faria, neto de Gerônimo e filho de Antônio, anunciou o lançamento da cerveja

publicado em 26/03/2022

Em seu discurso, Cleber lembrou de sua rotina simples de quando morava em Macedônia, agradeceu ao prefeito, vereadores e a população de Macedônia (Foto: Reprodução/Cidadão)

Na tarde de sexta-feira (25), dois moradores ilustres da cidade de Macedônia, Gerônimo e Antônio Faria, foram homenageados pela Prefeitura Municipal. O ato aconteceu em frente a propriedade deles onde foram descerradas duas placas com seus nomes que denominam as vias públicas. Na oportunidade, o empresário Cleber Faria, da Cervejaria Império, que é filho de Antônio e neto de Gerônimo, anunciou o lançamento da cerveja que leva o nome da cidade, Macedônia.O anúncio aconteceu ao lado de sua mãe, Cleusa Faria, que estava emocionada; dos irmãos, Vanuê, Clério, Edinho e Vanusa; dos filhos Antônio e Antonella; primos e funcionários da cervejaria. Além de anunciar a cerveja com o nome da cidade, Cleber confirmou os shows das duplas César Menotti e Fabiano e Mayck e Lyan como presente para a festa, que será realizada no mês de outubro e terá portões abertos.Em seu discurso, Cleber lembrou de sua rotina simples de quando morava em Macedônia, agradeceu ao prefeito, vereadores e a população de Macedônia. “É uma emoção para nós que já moramos aqui. Em nome de toda nossa família gostaria de agradecer a todos vocês pela homenagem”, disse o empresário.Prestigiaram o evento autoridades locais, como o ex-prefeito de Macedônia, Sebastião Vilela; e regionais como o prefeito de Fernandópolis André Pessuto e o vice Artur Silveira; o deputado federal Luis Carlos Mota e familiares dos homenageados. A população de Macedônia também foi convidada e presenteada pela Cervejaria Império com uma grandiosa festa na praça da Matriz.A festa, realizada sem nenhum vínculo político, distribuiu para a população cerca de 1.500 quilos de carne, 8 mil litros de chopp, um caminhão de cerveja e refrigerante. A Cervejaria Império, que patrocinou todo o evento que contou com estrutura própria, inclusive com seguranças.Gerônimo Faria nasceu em 1922, na cidade de Tanabi, e em 1962, ao lado de sua esposa Julieta Marzola Faria e os filhos Paulina Faria Barbiero, Aparecida Marzola Faria, Antônio Faria, João Faria, Maria Faria Borin e Walter Faria, foram morar em Macedônia, então distrito de Fernandópolis. Gerônimo era agricultor e posteriormente teve uma cafeeira. Ficou viúvo em 11 de agosto de 1976, quando mudou-se para Fernandópolis, onde residiu até sua morte, em 05 de julho de 1991. Seu sepultamento aconteceu na cidade de Macedônia. Antônio Faria era filho de Jerônimo e pai do empresário Cleber Faria, da Cervejaria Império.*Com informações do jornal Cidadão