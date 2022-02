Presidente estará, nesta quinta-feira (24), em Rio Preto para a inauguração da duplicação da BR-153; apoiadores de Votuporanga participam

publicado em 24/02/2022

O presidente Jair Bolsonaro vem nesta quinta-feira (24) a Rio Preto ao lado de Tarcísio Freitas e movimenta toda a classe política da região (Foto: Assessoria)

Da redação

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), vem hoje à região e provoca uma grande movimentação na classe política. De um lado, milhares de apoiadores se organizam em uma motociata, que conta com a participação de um comboio votuporanguense e, do outro, prefeitos de toda a região que, mesmo com a proximidade com o governador João Doria (PSDB), devem marcar presença no evento com algumas demandas debaixo do braço.Com Investimento da União, por meio do Ministério da Infraestrutura, Bolsonaro irá inaugurar as obras na BR 153 que englobaram a duplicação de 17,8 quilômetros de novas pistas, construção de 13 viadutos, uma ponte e oito passarelas de pedestres serão entregues.Participam do evento o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato do presidente ao Governo do estado de São Paulo, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, entre outras autoridades.A cerimônia está programada para começar às 10h30 em um palco que foi montado ao lado da base da Polícia Rodoviária Federal, às margens da rodovia. Depois, Bolsonaro irá participar da inauguração da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município. O evento ocorrerá às 11h, na Base Operacional da PRF em Rio Preto, no km 69 da BR-153.