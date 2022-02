Honraria se deu em agradecimento pela empresária que gera empregos na cidade há mais de 20 anos

publicado em 15/02/2022

Há 30 anos, Valéria e seu marido conheceram Cardoso, onde construíram um Haras onde hoje é o hotel, e depois iniciou-se a criação da pousada, que se tornou hotel, e agora Eco Resort (Foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (11), foi um dia histórico e muito gratificante para Valéria Soares Minhos Foz. Ela recebeu o título de cidadã Cardosense, da Câmara de Cardoso, indicado pelo vereador Carlos Parpinelli.“Agradeço a todos vocês, nós estamos aqui em Cardoso há 30 anos. Dizem que por de trás de um grande homem, existe uma grande mulher, mas atrás de uma grande mulher, tem um grande homem. E tudo que estou recebendo hoje, eu devo ao meu marido Wilson Foz, que foi o investidor, o precursor, aquele me apoiou e está comigo até hoje”, disse Valéria no início de seu discurso.A empresária também foi a primeira mulher a receber este título na cidade, algo inédito e histórico. “Me sinto muito honrada em poder proporcionar emprego para 70 famílias daqui, foram os extras aos finais de semana e alta temporada, então isso é de grande valia. E também por ser a primeira mulher a receber este título, fico muito contente. Me sinto muito agradecida em poder colaborar com as mulheres que trabalham conosco, que são a maioria no hotel e poder proporcionar a elas mais visibilidade, e também empoderamento”, conclui.Há 30 anos, Valéria e seu marido conheceram Cardoso, onde construíram um Haras onde hoje é o hotel, e depois iniciou-se a criação da pousada, que se tornou hotel, e agora Eco Resort e que em 2022 completa 23 anos!“É um enorme prazer poder fazer parte da história de Cardoso. Faz cinco anos que estamos morando definitivamente aqui, confesso que não foi fácil, deixar uma vida de glamour em São Paulo e morar no Foz do Marinheiro. Mas, acredito no potencial turístico desta região e me orgulho em poder fazer parte desta história”, finaliza