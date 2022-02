A ideia foi oferecer uma confraternização com ‘tudo que os idosos gostam’, explicou a primeira dama Cleide Prete Bento

publicado em 19/02/2022

Confraternização, organizada pela primeira-dama Cleide Rodrigues Prete Bento, no CCI teve comida, música ao vivo e dança (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO som da sanfona e o burburinho dos reencontros preencheram o CCI (Centro de Convivência do Idoso) de Parisi, nesta semana, graças a uma confraternização organizada no espaço pela primeira dama Cleide Rodrigues Prete Bento. O evento foi gratuito e voltado para a comunidade de 60 anos para cima do município.A confraternização, que seguiu os protocolos sanitários contra a Covid-19, contou com música ao vivo, dança e comida, que, segundo a primeira, é “tudo que os idosos gostam”.“Esse evento, para nós, é muito gratificante, porque ficamos afastados da convivência com os idosos por dois anos. Então, agora, estamos retornando. E essa é uma confraternização para a gente começar a receber os idosos no CCI”, disse a primeira dama, em entrevista ao jornalA gestora e coordenadora do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Lucimara Parisi, que também se envolveu na organização do evento, explicou que o objetivo foi ser uma espécie de “boas vindas” aos idosos, para, também, celebrar as atividades presenciais oferecidas no espaço.“Isso aqui é um ‘bem-vindo idosos’. Por conta da pandemia, suspenderam os serviços, então, [agora] estamos dando as boas vindas [aos idosos] nesse encontro. É um encontro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos”, explicou. Ela também disse que, agora, os idosos vão voltar a frequentar as oficinas, oferecidas de segunda a sexta, das 13h às 17h, no espaço.Além da primeira dama e da gestora do Cras, o prefeito Oclair Bento (PSDB) passou pelo evento, bem como outras autoridades locais. Entre eles, estavam: o vice-prefeito João Carlos Rodrigues, o Pardal (PP); o presidente da Câmara Municipal, Genésio Francisco dos Santos (PSDB); e os representantes das secretarias municipais.