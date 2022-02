Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (23), por meio do WhatsApp

publicado em 22/02/2022

O curso é aberto para pessoas de 14 a 60 anos; as aulas estão previstas para começarem neste sábado (26), divulgou a Prefeitura (Foto: Reprodução)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil divulgou, na segunda-feira (21), que as inscrições estão abertas para um curso gratuito de confecção de laços. Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (23), por meio do WhatsApp: (17) 9 9713-0778.O curso é aberto para pessoas de 14 a 60 anos e vai ser ministrado pela artesã Luciana Veschi. As aulas estão previstas para começarem neste sábado (26).Ainda de acordo com a Prefeitura, o curso será oferecido com recursos conquistados por meio da Lei Aldir Blanc, nº14017/2020. Além da Administração, a iniciativa conta com apoio do governo estadual, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, do governo federal.