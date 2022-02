A intensificação se daria por meio da atividade delegada

publicado em 18/02/2022

O prefeito Adilson Segura (PSDB) recebeu em seu gabinete o capitão Alex Brito, da PM; eles conversaram sobre a intensificação da patrulha (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Da redação

O prefeito Adilson Segura (PSDB) recebeu em seu gabinete, nesta semana, o capitão Alex Brito, da PM (Polícia Militar), acompanhado por policiais que atuam no município, numa visita de cortesia.Na ocasião, eles discutiram sobre a intensificação da patrulha da PM, por meio da atividade delegada, em que os policiais de folga atuam no combate à criminalidade e são pagos pelos serviços prestados pela Prefeitura, conforme divulgou a Administração.O capitão Brito é ajudante de ordens do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).