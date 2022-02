Região

Pontes Gestal abre inscrições para concurso público

As inscrições para as 31 vagas do concurso público vão ficar abertas até o dia 13 de fevereiro e devem ser feitas pela internet

publicado em 02/02/2022

A Prefeitura de Pontes Gestal anunciou, nesta semana, a abertura das inscrições para o primeiro concurso público deste ano (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Pontes Gestal anunciou, nesta semana, a abertura das inscrições para o primeiro concurso público deste ano.



As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro e devem ser feitas pela internet, por meio do site da KLC , empresa que vai coordenar o concurso, onde também está disponível o edital. A taxa para participar do processo vai de R$ 40 a R$ 80, conforme a vaga que o candidato tiver interesse.



A Prefeitura também divulgou que o concurso tem 31 vagas e três cadastros reserva, distribuídos entre funções que exigem Ensino Fundamental, Médio, Técnico e/ou Superior e com salários que vão de R$ 1,2 mil a R$ 3,8 mil (confira a relação completa de cargos, vagas e salários no final desta reportagem).



As provas objetivas serão realizadas no dia 27 de fevereiro, em locais e horários que serão divulgados após o fechamento do período de inscrições.



Vagas do concurso público em Pontes Gestal:

Cargos / Vagas / Salários

Agente de serviços funerários – 1 vaga – R$ 1.506,03;

Assessor jurídico – 1 vaga – R$ 3.873,96;

Agente de saúde – 1 vaga – R$ 1.506,03;

Agente lançador tributário e fiscalização – CR* - R$ 3.873,96;

Auxiliar odontológico – 1 vaga – R$ 1.742,46;

Cirurgião dentista – 1 vaga – R$ 4.608,10;

Gari – 4 vagas – R$ 1.319,68;

Fiscal sanitário – 1 vaga – R$ 1.857,72;

Merendeira – 1 vaga – R$ 1.319,68;

Monitor de educação infantil – 4 vagas – R$ 3.117,14;

Monitor educacional de informática – CR – R$ 1.857,72;

Motorista – CR – R$ 1.742,46;

Operador de máquinas – 2 vagas – R$ 1.742,46;

Professor de Arte (PEB II) – 2 vagas – R$ 2.337,85;

Professor de Educação Física (PEB II) – 2 vagas – R$ 2.337,85;

Professor de Inglês (PEB II) – 2 vagas – R$ 2.337,85;

Professor de Educação Básica I – 6 vagas – R$ 2.805,43;

Serviços gerais – 1 vaga – R$ 1.278,01;

Técnico em enfermagem – 1 vaga – R$ 1.921,28;

Tratorista – 1 vaga – R$ 1.612,28.

*Cadastro Reserva

