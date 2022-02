Após investigação, o delegado da Dise de Jales, Ademir Gasques Sanches Júnior, representou à Justiça Estadual pela prisão do rapaz, bem como por buscas em três imóveis por ele utilizados

publicado em 25/02/2022

O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico e será conduzido à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul (Foto: Reprodução)

No fim de 2021 um rapaz foi surpreendido quando trazia para a região de Jales 205 comprimidos de ecstasy, além de 65 micropontos de LSD. Por se tratar de drogas sintéticas, ele não foi preso em flagrante naquela ocasião. Após investigação, o delegado da Dise de Jales, Ademir Gasques Sanches Júnior, representou à Justiça Estadual pela prisão do rapaz, bem como por buscas em três imóveis por ele utilizados.Nas primeiras horas de desta sexta-feira (25) policiais civis da Dise de Jales, com apoio do GOoe de São José do Rio Preto, deram cumprimento aos mandados de busca. O alvo da investigação foi localizado em um desses imóveis, e no mesmo local os investigadores encontraram cinco porções de maconha do tipo “bucha” (mais cara e de melhor qualidade), com peso de 42g, 11 porções de “MDMA”, com peso de 38g, além de mais 28 micropontos de LSD, com peso de 0,6 gramas.Os entorpecentes apreendidos são todos de alto valor (o grama da "bucha" é vendido a cerca de cinquenta reais, o “selo” ou "microponto" do LSD é vendido em média a cem reais e o grama do “MDMA em pedra” também é de cem reais).O rapaz foi autuado em flagrante por tráfico e será conduzido à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.*Com informações de Gazeta Rio Preto e Região Noroeste.