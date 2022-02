Dois homens foram presos

publicado em 24/02/2022

Foram encontrados 12 tijolos de maconha, que pesaram aproximadamente 5kg no total (Foto: Divulgação)

Na tarde , quarta-feira (23), investigadores da DISE de Jales interromperam uma transação de drogas em um posto de combustíveis da cidade.

De acordo com as informações, dois homens foram presos, e com eles foram encontrados 12 tijolos de maconha, que pesaram aproximadamente 5kg no total.



*Com informações do Meu Foco News.