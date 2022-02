Dados do InfosigaSP apontaram 14 ocorrências fatais no ano passado contra 21 no primeiro mês deste ano

publicado em 23/02/2022

Dados apontam que o ano passado teve 14 ocorrências fatais no trânsito na região, contra 21 no primeiro mês deste ano (Foto: A Cidade)

A região de São José do Rio Preto teve aumento de 50% no número mortes no trânsito na comparação entre janeiro de 2021 com 2022. Foram apontadas 14 ocorrências fatais no ano passado contra 21 no primeiro mês deste ano.Já em relação ao número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, houve queda de 740 para 594 ocorrências, isto é, de 20%, no período analisado.Os dados são do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP.Também houve diminuição de 11% nas mortes de motociclistas na comparação entre os meses de janeiro de 2021 e 2022. O número de nove óbitos no trânsito no ano passado caiu para oito neste ano.Em relação às ocorrências fatais com pedestres, o número aumentou de três fatalidades no trânsito em janeiro de 2021 para quatro óbitos em janeiro de 2022.Sobre os acidentes fatais envolvendo ciclistas, foi apontado um caso no primeiro mês do ano de 2021 contra dois óbitos registrados no mesmo período em 2022. Também foi registrado aumento nos óbitos de ocupantes de automóveis, de uma ocorrência em janeiro de 2021 para seis no mesmo período deste ano.O Estado de São Paulo teve queda de 10% nas mortes no trânsito na comparação entre os meses de janeiro de 2021 e 2022. Foram apontadas 362 ocorrências fatais no ano passado contra 326 no primeiro mês deste ano.A queda também ocorre no número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, com uma diminuição de 11% na comparação entre janeiro de 2021 com 2022, de 14.276 para 12.677 ocorrências.Houve diminuição de 21% nas mortes de motociclistas na comparação entre os meses de janeiro de 2021 e 2022. O número de 151 óbitos no trânsito no ano passado caiu para 119 neste ano.Em relação às ocorrências fatais com ciclistas, em janeiro de 2021 foram apontados 26 casos contra 19 óbitos registrados no mesmo período em 2022, queda de 27%. Também foi registrada redução de 3% nos óbitos de pedestres, de 69 ocorrências em janeiro de 2021 para 67 no mesmo período deste ano.Em relação às ocorrências fatais com ocupantes de automóveis, foi registrado pequeno aumento nas fatalidades no trânsito, de 87 em janeiro de 2021 para 88 em janeiro de 2022.O programa do Governo do Estado de São Paulo atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado.O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.