publicado em 23/02/2022

Foi preso pela Polícia Militar durante uma abordagem no cruzamento da avenida Aldo Livorati com a Rosalvo Aderaldo em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Um motoqueiro já condenado pelo Justiça e compre pena em regime aberto, foi preso pela Polícia Militar durante uma abordagem no cruzamento da avenida Aldo Livorati com a Rosalvo Aderaldo em Fernandópolis. O fato aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (22).Ele acabou confessando a prática de tráfico e entregando a droga e outros objetivos que estavam escondidos em uma estrada rural próximo a Fazendo São Pedro, acesso ao município de Meridiano.Foram apreendidos porção de cocaína, balança de precisão e um simulacro de pistola glock.*Com informações do Região Noroeste.