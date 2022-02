Caso foi registrado na noite de sábado (19). Piloto se recusou a fazer o teste do bafômetro

publicado em 21/02/2022

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o resgate das pessoas (Foto: TVC Interior)

Cinco pessoas ficaram feridas após serem atingidas por uma motocicleta na Avenida Duque de Caxias, em Fernandópolis, na noite de sábado (19).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam sentadas na frente de um bar quando o motociclista empinou, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e as atropelou.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o resgate das pessoas.

O piloto da motocicleta e uma criança foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já as outras vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Fernandópolis. O estado de saúde das pessoas não foi divulgado, assim como as idades e as identidades.



Ainda conforme a Polícia Civil, o motociclista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O caso será investigado.



*Com informações do g1.