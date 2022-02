Interessados têm até esta terça-feira (15) para procurarem o Paço Municipal, onde o cadastro para as bolsas será realizado e enviado à Unifev

publicado em 15/02/2022

O candidato não pode estar matriculado em curso superior e não pode ter prestado vestibular Unifev nos anos de 2021 e/ou 2022 (Foto: Unifev)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil continua com a parceria com a Unifev para a concessão de bolsas de estudos em vários cursos no Ensino Superior aos estudantes do município. E os interessados têm até esta terça-feira (15) para procurarem o Paço Municipal, onde o cadastro para as bolsas será realizado e enviado à Unifev, que fará a seleção. As vagas são limitadas.As opções de graduação com descontos são: Ciências Contábeis, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Engenharia Agronômica, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Pedagogia, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda.A bolsa só é válida para a primeira graduação. O candidato não pode estar matriculado em curso superior e não pode ter prestado vestibular Unifev nos anos de 2021 e/ou 2022.