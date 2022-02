Jovens de 12 a 17 anos poderão se inscrever; é necessário autorização dos pais ou responsáveis

publicado em 08/02/2022

Em adultos, os resultados foram satisfatórios nos ensaios clínicos de fase 3 (Foto: Divulgação)

O Centro Integrado de Pesquisa (CIP) do Hospital de Base de São José do Rio Preto está selecionando voluntários para participar do estudo de uma vacina contra a chikungunya.

Segundo o hospital, jovens de 12 a 17 anos podem se inscrever pela internet, desde que tenham a autorização dos pais ou responsáveis.

A vacina, que é atualmente a única contra a doença, foi desenvolvida por uma farmacêutica em parceria com o Instituto Butantan. Em adultos, os resultados foram satisfatórios nos ensaios clínicos de fase 3.



*Com informações do g1.