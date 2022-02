O acidente foi registrado por uma câmara de segurança

publicado em 08/02/2022

Após o acidente, o condutor se levanta aparentemente sem ferimentos graves (Foto: Reprodução)

Um acidente foi registrado por uma câmera de segurança da entrada de uma loja localizada no centro de Jales na madrugada do último sábado (05).

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver um motociclista perdendo o controle da moto após empinar a roda dianteira do veículo, e caindo em seguida. Com a queda, a motocicleta foi parar dentro da loja, atravessando e destruindo a vidraça do estabelecimento.

Após o acidente, o condutor se levanta aparentemente sem ferimentos graves. Nas imagens também é possível ver um outro homem e uma mulher que aparecem no local para verificar o que aconteceu.



*Com informações do O Extra.net.