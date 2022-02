A equipe verificou que a pastagem estava totalmente degradada, em grande parte apresentando somente a terra nua sem gramínea e o gado praticamente não conseguia mais retirar alimento

publicado em 07/02/2022

A equipe apreendeu o gado e notificou o proprietário, que não estava no local (Foto: Reprodução)

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica receberam denúncias de possíveis maus-tratos a animais, em virtude de abandono de gado sem pastagem, em uma fazenda no município de Alcinópolis. A PMA foi ontem mesmo à tarde ao local e verificou tratar-se de uma fazenda pertencente a um homem de 30 anos, residente em Jales.A equipe verificou que a pastagem estava totalmente degradada, em grande parte apresentando somente a terra nua sem gramínea e o gado praticamente não conseguia mais retirar alimento.Todos os animais estavam extremamente debilitados, com partes ósseas expostas e nove animais já estavam mortos devido à desnutrição pela falta de alimentação e, alguns, até água, pois não havia caixas ou outras formas de disponibilizar água para os animais e o gado bebia acúmulos em poças de lama provenientes da enxurrada durante as chuvas. Em cochos que haviam no local não havia nenhum tipo de alimento.A Polícia Militar Ambiental manteve contato com a Agência Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) e os técnicos relataram que no ano de 2020, a mesma propriedade teve ocorrência relativa ao gado desnutrido.A equipe apreendeu o gado e notificou o proprietário, que não estava no local, a remover o gado imediatamente para outra propriedade ou adquirir ração para os animais, sob pena de poder responder por crime de desobediência e ser autuado novamente. A IAGRO também foi contatada para as providências sanitárias.O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 216.500,00 por maus tratos aos animais.O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena de três meses a um ano de detenção.*Com informações do Dia Dia/ Região Noroeste.