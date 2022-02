O menino de dois anos chegou a ser socorrido e encaminhado ao HCM de Rio Preto, mas não resistiu e morreu no domingo (20)

publicado em 21/02/2022

A vítima foi levada ao Pronto Socorro da cidade após ser encontrada caída na água e teve duas paradas cardiorrespiratória (Foto: Ilustrativa/Prefeitura de Bertioga)

Um menino de dois anos morreu por afogamento em uma piscina em Santa Fé do Sul, na região de Rio Preto. A vítima foi levada ao Pronto Socorro da cidade após ser encontrada caída na água e teve duas paradas cardiorrespiratória. Na sequência, a criança foi transferida e internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, mas não resistiu a tentativa de reanimação e a morte confirmada na manhã de domingo (20).

Consta no boletim de ocorrência que a criança possui residência em Araraquara. Ela chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCM na noite de sábado, 19. A Polícia Civil diz que não há registro do afogamento do menino no Sistema Digital de Ocorrência (RDO).



O acidente foi registrado como morte suspeita por afogamento, na Central de Flagrantes. Um inquérito deve ser instaurado para apurar como foi que a criança teria se afogado. A funerária encaminhou o corpo do menino para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o velório e o local do sepultamento.



*Com informações do Diário da Região.