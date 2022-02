De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou

publicado em 19/02/2022

A causa do acidente não foi informada (Foto: Reprodução)

Um carro da Prefeitura de Santa Fé do Sul capotou nesta manhã de sexta-feira (18), na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Ele e mais quatro pessoas que estavam no carro foram socorridas.A Prefeitura de Santa Fé do Sul informou que todos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, onde estão sendo acompanhados. A causa do acidente não foi informada.*Com informações do g1.