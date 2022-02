Região

Briga generalizada deixa feridos em Jales

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou dentro de uma casa noturna e continuou do lado de fora do estabelecimento

publicado em 21/02/2022

Dois homens, de 36 e 26 anos, responsáveis por começarem a confusão foram identificados (Foto: Divulgação) Uma briga generalizada deixou feridos no bairro Jardim Eldorado, em Jales, na madrugada do último sábado (19). De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou dentro de uma casa noturna e continuou do lado de fora do estabelecimento. Diversas pessoas trocaram chutes e socos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu os envolvidos que ficaram feridos por conta das agressões. O caso foi registrado na Polícia Civil de Jales como lesão corporal. Dois homens, de 36 e 26 anos, responsáveis por começarem a confusão foram identificados. Em nota publicada nas redes sociais, a casa noturna afirmou que ocorreu uma briga isolada dentro da boate, e que os infratores foram conduzidos para fora do evento. “Aí que se iniciou um total vandalismo contra nossa casa noturna. Repudiamos todo ato de vandalismo. Reabriremos sexta que vem com mudanças drásticas. Pedimos desculpas e que nos perdoem pelo ocorrido. Isso não pode e não vai se repetir mais.”



*Com informações do g1.

