Vítima de 17 anos foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no Hospital de Base

publicado em 28/02/2022

O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos morreu após se afogar na represa de uma propriedade rural no bairro Auferville III em São José do Rio Preto, no domingo (27).

Segundo o boletim de ocorrência, Bianca Moraes de Jesus estava nadando com um amigo quando começou a se afogar.

A vítima ficou cerca de dez minutos submersa na água, teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiro ao Hospital de Base.

Contudo, após cerca de duas horas no hospital, a adolescente teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.



*Com informações do g1.