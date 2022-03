Confira a receita do dia

publicado em 02/03/2022

Ingredientes

250 g de farinha de trigo

Água com uma pitada de sal

150 g de manteiga ou margarina

1 gema

80 g de maizena

1 litro de creme de leite

12 gemas

300 g de açúcar

Baunilha líquida

Casca de limão (raspas)

Modo de Preparo

Sobre o mármore, faça um monte de farinha. Faça um buraco no meio e coloque uma gema e água o suficiente para obter uma massa maleável. Abra a massa e cubra com com 50 g de manteiga ou margarina. Dobre de tal maneira a obter três camadas de massa (dobre uma parte sobre o meio e a outra por cima). Repita essa operação duas vezes, sempre espalhando 50 gramas de margarina ou manteiga. Abra novamente, espalhe a manteiga e enrole como se fosse um rocambole. Corte o rocambole em fatias de 2 centímetros de grossura. Estenda cada rodela no fundo de uma forminha pequena, forrando também as laterais.

Recheio