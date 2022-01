Confira a receita do dia

publicado em 28/01/2022

Ingredientes1 abacaxi maduro10 folhas de hortelã1 litro de água10 pedras geloAçúcar ou adoçante a gostoModo de PreparoDescasque o abacaxi e bata no liquidificador com as folhas de hortelã. Coloque a água, o açúcar e 5 pedras de gelo e bata por 3 minutos. Coloque o restante do gelo na jarra de suco ou nos copos a serem servidos. Rende 5 copos de 200 ml.