publicado em 26/01/2022

Ingredientes400 g de doce de leite pronto de boa qualidade (escolha um que seja bem firme)10 bananas cortadas em rodelas400 g de nata (chantilly, se preferir)1 pacote de biscoito maizena triturado (tipo farinha, bem fininho)200 g de margarina culinária1 colher de chá de canela em pó para polvilharModo de PreparoMisture o biscoito triturado com a margarina culinária, com a ponta dos dedos, até formar uma massa lisa. Forre o fundo de uma forma de abrir (fundo falso), e asse por apenas 10 minutos, em forno preaquecido a 180°C. Retire. Deixe a massa esfriar. Coloque o doce de leite sobre a massa já fria. Alise para ficar plano. Pique as bananas em rodelas, e distribua-as sobre o doce de leite. Coloque a nata por cima (se preferir, pode batê-la para deixar em ponto de chantilly), e alise. Pegue uma peneira pequena, e espalhe a canela por cima passando-a pela peneira, para que pulverize melhor por toda a torta. Deixe na geladeira por 3 horas antes de desenformar.