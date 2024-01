A Polícia Militar de Votuporanga encontrou o carro, um VW/Gol, em meio a um canavial nas proximidades da estrada que leva para o bairro do Cruzeiro

publicado em 01/01/2024

Os corpos dos familiares foram encontrados dentro do veículo na zona Rural de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1) os corpos de uma família de Olímpia que estava desaparecida desde a última quinta-feira (28) em Votuporanga. Os três, Mirele Tofalete, de 32 anos, o marido, Anderson Marinho, de 35 anos, e a filha, Izabelly, de 17 anos, foram localizados em meio a um canavial em uma estrada que dá acesso ao bairro rural Cruzeiro, na cidade.

De acordo com as informações iniciais, moradores da região viram o carro, um VW/Gol e acionaram a Polícia Militar. Os corpos dos familiares foram encontrados dentro do veículo. As causas serão investigadas pela Polícia Civil de Votuporanga e de acordo com informações iniciais eles teriam sido vítimas de disparos de arma de fogo.

O local segue isolado para que a Perícia realize o trabalho de apuração. A ação mobilizou a Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros de Votuporanga.

O caso

O misterioso sumiço da família de Olímpia tem movimentado as forças policiais e também a comunidade desde que tudo aconteceu. A desconfiança iniciou quando alguns familiares disseram à polícia que não é comum a família viajar sem dar notícias. Eles, de acordo com informações do boletim de ocorrência, iriam a São José do Rio Preto no dia porque comemorariam o aniversário de Mirele.

A família chegou a responder mensagens por volta de 14h do dia 28, mas depois, não foram mais localizados e, durante a noite, os celulares deles foram desligados.