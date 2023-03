O votuporanguense Cleiton Pereira, de 41 anos, conhecido como “Chulé”, morreu em um acidente de trabalho na empresa em que era eletricista

publicado em 09/03/2023

Cleiton Pereira, de 41 anos, muito conhecido na cidade como “Chulé”, morreu eletrocutado em um acidente de trabalho (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O votuporanguense Cleiton Pereira, de 41 anos, muito conhecido na cidade como “Chulé”, morreu eletrocutado em um acidente de trabalho na empresa Elektro, onde desempenhava a função de eletricista. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (8), ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu às complicações.

Cleiton é irmão do Secretário de Direitos Humanos de Votuporanga, o vereador Emerson Pereira, e de acordo com o divulgado ele trabalhava no horário noturno em uma rede de energia elétrica em uma propriedade rural de Floreal, quando, por motivos que serão investigados, sofreu uma descarga elétrica e ficou inconsciente.

Pessoas que estavam no local no momento do acontecido acionaram o Pronto Socorro de Valentim Gentil, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade vizinha, mas na sequência ele sofreu uma parada cardíaca e veio a óbito.

Cleiton Pereira era muito conhecido em Votuporanga, antes de ser eletricista na Elektro de Votuporanga, ele trabalhou durante muitos anos na antiga empresa terceirizada OMG Energia, que prestava serviços à concessionaria de energia.

Cleiton deixa a companheira Eliane, que está grávida de três meses, o filho Robert Pereira, de 20 anos. Seus irmãos Emerson, Cristiana, Gilson, Édson, Jedson e Éverton Pereira.