A operação, que contou com as equipes da Força Tática de Jales, Fernandópolis e Votuporanga, aconteceu na noite de terça-feira (7)

publicado em 09/03/2023

Na ocasião, os militares participaram de uma simulação de ocorrência de roubo a banco no centro de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar realizou na noite de terça-feira (7) um treinamento operacional com as equipes da Força Tática de Jales, Fernandópolis e Votuporanga, do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Na ocasião, os militares simularam uma ocorrência de roubo a banco no centro de Votuporanga.

De acordo com o divulgado, o treinamento de rotina tem por objetivo aprimorar as técnicas no atendimento de ocorrências mais graves, como sequestro, roubo a banco e ataques a pontos estratégicos.

O momento também serviu para o aprimoramento nos procedimentos operacionais específicos, que é aprimorado o trabalho em conjunto das diversas equipes.

A instrução focou na conduta de patrulha em local de risco. O fato aconteceu por volta da meia noite, quando foi realizada uma simulação de ocorrência de furto/roubo a banco pela área central de Votuporanga.