Acusado foi flagrado com armas, munições, drogas e até um colete à prova de balas após uma perseguição tida como “cinematográfica”

publicado em 01/03/2023

Exames de balística devem atestar se as armas encontradas com o criminoso foram utilizadas nos homicídios e atentados na cidade (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Uma operação conjunta entre policiais militares de Votuporanga, Tanabi e o Baep (Batalhão de Ações Especiais) de Rio Preto prendeu um dos líderes da chamada “Guerra do Tráfico” em Votuporanga. D. A. M. S., vulgo “Banguela”, foi flagrado com um arsenal de armas, dezenas de munições, drogas e até um colete à prova de balas em Tanabi, após perseguição policial e até tentativa de sequestro.

Conforme apurado pelo A Cidade, “Banguela” seria líder de um dos grupos criminosos que disputa pontos de drogas na zona Norte de Votuporanga. Essa “guerra” resultou na morte de pelo menos nove pessoas ao longo dos últimos meses e elevou os índices de criminalidade no município a patamares nunca vistos.

Com o criminoso a PM apreendeu um arsenal composto por duas pistolas 9mm – uma delas, inclusive, com seletor de rajadas e um “pente caracol”, o que praticamente a transforma em uma metralhadora - um revólver calibre 38 e dezenas de munições. Além disso, foram encontradas em sua posse carregadores curtos, um carregador longo, uma balaclava (máscara), 16 porções grandes de crack, 12 porções grandes de cocaína, 108 munições de 9mm, 14 de calibre 32mm, uma munição de 380 e uma balança de precisão.

O criminoso votuporanguense, porém, não foi preso com todo esse material de forma fácil. Antes de ser algemado ele protagonizou cenas “de cinema”, segundo moradores de Tanabi, ao tentar fugir da polícia em um veículo GM/Vectra, de cor cinza.

A perseguição, conforme o boletim de ocorrência, começou após os policiais avistarem o carro de “Banguela”, que já seria muito conhecido por envolvimento no tráfico. Os militares teriam dado ordem de parada, mas o criminoso acelerou para fugir e, em dado momento, chegou a tentar “rampar” de um barranco – de aproximadamente 12 metros de altura - para a rodovia Euclides da Cunha, mas o veículo não resistiu ao impacto.

Mesmo ferido após a queda do barranco, o acusado não teria se rendido e iniciou a fuga a pé com uma arma em punho. O bandido ainda teria tentado fazer um homem e uma criança reféns para tentar escapar da PM, mas as vítimas teriam lutado com ele e os militares conseguiram efetuar a prisão.