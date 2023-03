Criminosos foram flagrados ainda com várias porções de crack e maconha na zona Norte da cidade

publicado em 11/03/2023

Foram apreendidas várias porções de drogas e também produtos furtados e trocados por entorpecentes (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de sexta-feira (10) um casal de traficantes com várias porções de drogas e diversos produtos furtados pela cidade e posteriormente trocados por entorpecentes. Como já insistentemente divulgado pelas autoridades policiais, a maioria dos crimes cometidos no município possui ligação com o tráfico.

De acordo com a ocorrência, policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro Pró Povo quando, na rua Rio Araguia, se depararam com um casal aos fundos de uma residência já conhecida por ser reduto de traficantes e usuários de drogas. Os criminosos, que já possuem diversas passagens policiais, apresentaram atitude suspeita e então foram abordados.

Com eles, os militares encontraram várias pedras de crack prontas para a venda, além de algumas porções de maconha e uma pedra grande de crack que ainda seria fracionada, além de uma quantidade expressiva de dinheiro oriundo da traficância e apetrechos usados no preparo e embalo das drogas. Na “Boca de Fumo” foram apreendidos ainda um botijão de gás, produto de troca por drogas, um toca MP3 e toca CD Phillips de origem suspeita.