Acidente aconteceu no bairro Pozzobon e polícia agora vai investigar qual é a empresa responsável pelo cabo

publicado em 25/03/2023

A Polícia Civil investiga agora a qual empresa pertence o cabo que estava solto no meio da via (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um motociclista de Votuporanga sofreu diversos ferimentos pelo corpo após se “enroscar” em um fio pendurado em um poste na rua Nassif Miguel, região Norte da cidade. O acidente aconteceu na sexta-feira (24), por volta das 13h, e a Polícia Civil investiga agora a qual empresa pertence o cabo que estava solto no meio da via. Clique aqui e veja o vídeo:

De acordo com informações apuradas pelo A Cidade, a vítima, identificada como Felipe Balduino Quatroque, de 19 anos, seguia pela rua em direção ao seu trabalho, quando o fio enroscou em seu pescoço e o arrancou da moto. Após a queda do piloto, o veículo saiu desgovernado sozinho e bateu contra um carro que estava estacionado.

Com o acidente Felipe sofreu diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no pescoço, onde o cabo ficou preso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi conduzida até à Santa Casa de Votuporanga para receber cuidados médicos.

A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local para o registro da ocorrência, assim como a Polícia Técnica para colher provas que auxiliem na investigação.

Lei

Desde janeiro deste ano está em vigor uma Lei Municipal, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que busca justamente evitar este tipo de acidente. Ela obriga as empresas de energia elétrica, telefonia e internet a ordenar o posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em seus postes.