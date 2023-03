Um adolescente foi flagrado pela PM de Valentim Gentil depois de empurrar a mãe contra uma porta de vidro e ameaçar o pai com facas

publicado em 16/03/2023

O jovem foi flagrado pela Polícia Militar de Valentim Gentil depois de agredir a mãe e ameaçar o pai (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar de Valentim Gentil depois de agredir a própria mãe e ameaçar de morte o seu pai com facas. O flagra aconteceu no bairro Jardim Barretos, na cidade vizinha, e o menor permaneceu recolhido na delegacia.

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados para atender a ocorrência, quando a briga já tinha saído de dentro da residência para a rua. Segundo o relato do pai, identificado como K.K.S., o menor agrediu a mãe, identificada como P.A.S., no momento em que empurrou ela contra uma porta de vidro, que cedeu e a machucou. A mãe precisou ser socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro.

O jovem, identificado como J.S.P., estava muito alterado e partiu para cima também de seu pai com duas facas em mãos. Ainda de acordo com o relato no boletim, ele disse que o garoto chegou a arremessar uma das facas contra o pai.