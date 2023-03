O caso aconteceu por volta das 15h, desta quinta-feira (16), na rua Policarpo Beloni, perto da Praça Rafael Cavalin, no bairro Parque Guarani

publicado em 16/03/2023

Isaias Antonio Figueira de Oliveira, de 28 anos, mais conhecido como Gigante, foi encontrado morto com golpes de facão (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais um homicídio foi registrado em Votuporanga. O caso aconteceu nesta quinta-feira (16), na zona Sul da cidade, Isaias Antonio Figueira de Oliveira, de 28 anos, mais conhecido como Gigante, foi encontrado morto com golpes de facão no bairro Parque Guarani.De acordo com informações colhidas pela reportagem no local, o crime teria acontecido por volta das 15h, desta quinta-feira (16), na rua Policarpo Beloni, nas proximidades da Praça Rafael Cavalin. Ainda não se sabe como se deram os fatos, a única testemunha é a de uma pessoa que passou pela rua e viu Isaias já morto no local.A Polícia Militar foi acionada e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, o médico responsável atestou a morte da vítima no local. A Polícia Civil de Votuporanga agora investiga o caso.Ainda não informações sobre velório e sepultamento. Mais informações em instantes.