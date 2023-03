Flagrante aconteceu em Tanabi uma semana depois da prisão de um dos líderes da “Guerra do Tráfico de Votuporanga na mesma cidade

publicado em 04/03/2023

Armas, drogas e dinheiro em espécie foram encontrados com o traficante (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Tanabi, com o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais) de Rio Preto, prendeu na sexta-feira (3) um “empresário do tráfico”, com armas, drogas e mais de R$ 140 mil em dinheiro. O flagrante aconteceu em seu estabelecimento comercial, um depósito de revenda de botijões de gás, uma semana depois da prisão de um dos líderes da “Guerra do Tráfico de Votuporanga na mesma cidade, porém, ainda não se sabe se os dois casos possuem ligação.

De acordo com o registro policial, por volta das 15h a PM recebeu uma denúncia anônima de que o indivíduo, identificado pelas iniciais A. de F. M., já conhecido no meio policial, estaria guardando uma grande quantidade de armas e drogas em seu estabelecimento comercial.

Acompanhado de equipe Beap Canil, solicitada em apoio, os militares então se deslocaram até o local para averiguar a denúncia. Chegando lá, o acusado acompanhou a vistoria no imóvel e assumiu ter no interior de sua residência um revólver calibre 38 bem como porções de drogas (maconha) alegando que seria para uso próprio.

Em averiguação no interior do imóvel foram encontradas, por indicação do acusado, 46 gramas de maconha guardada em um pote de vidro, além de um revólver calibre 38, marca Taurus, o qual foi furtado em Votuporanga no ano de 2012, uma espingarda Carabina calibre 32, marca Rossi, modelo cano duplo, duas espingardas de pressão, 41 munições intactas calibre 38, duas balanças pequenas de precisão e uma balança grande (usada para pesagem de objeto maior).

Em prosseguimento a averiguação, foi percebida visível alteração de comportamento de um dos animais do canil ao averiguar um dos galões de plástico próximos aos botijões de gás. Em seu interior foram encontrados guardados e acondicionados em sacos plásticos, 6 quilos de uma substância em pó branco aparentando ser cocaína.

Depois disso, ainda conforme a ocorrência, foram encontrados na casa do traficante mais R$ 126.940,00 guardadas em bolsas tipo viagem, em cédulas de papel moeda, R$ 8.600,00 divididos em três folhas de che-ques, R$ 2.430,00 em papel moeda no interior da carteira pessoal do criminoso, R$ 2.377,00 em moedas de R$ 1 e R$ 428,00 em moedas de 50 centavos totalizando R$ 140,7 mil.