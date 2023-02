Números divulgados pela SSP revelam o que muitos já imaginavam: o ano passado foi um dos mais violentos da série histórica

publicado em 02/02/2023

Os números divulgados pela SSP confirmam o ano de 2022 como um dos mais violentos dos últimos dez anos em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

As estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública) revelaram o que a maioria dos moradores já imaginava: 2022 foi um dos anos mais violentos e sangrentos da história de Votuporanga. Os números foram levantados pela equipe do A Cidade na série histórica e atualizada da Pasta.

De acordo com os dados, somente no ano passado a polícia registrou um total de dez mortes violentas, além de nove tentativas de homicídio. Desses óbitos, sete deles foram homicídios, outros dois foram latrocínios e uma, a primeira da década, foi registrada como lesão corporal seguida de morte.

Grande parte dos crimes ocorridos neste período pode ser explicada pela Guerra do Tráfico e disputas de territórios para a comercialização de drogas no município. A maioria dos casos, porém, ainda continua ser investigada pela Polícia Civil de Votuporanga, que trabalha nesta linha de apuração.

A primeira vítima de 2022 foi logo no primeiro mês do ano, no dia 22. Trata-se do votuporanguense Gabriel Henrique Mantovani Alves, conhecido como Tomate, que à época tinha 19 anos. Ele foi executado a tiros, em frente a uma residência, na rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo.

No dia 8 de fevereiro, aconteceu uma morte que abalou familiares e os amigos de Luan Castrequini, de 27 anos. Ele foi morto a tiros, após ter sido assaltado, na praça João Friozi, nas proximidades do Cemitério Municipal de Votuporanga.

As próximas mortes do ano passado viriam a acontecer nos meses de outubro, novembro e dezembro, quando um novo desentendimento entre as lideranças do tráfico aconteceu. De lá para cá, foram registrados os óbitos de Felipe Plácido, de 21 anos, Fabiano Cleber Ramos de Macedo, de 45 anos, Marcelo Luna, de 52 anos, Anderson dos Anjos Batista, de 30 anos; Renan Henrique Alves da Silva Barboza, de 28 anos e também Devair Lopes de Lima, de 34 anos.

Ainda, no dia 16 de junho de 2022, uma estatística que não era vista em Votuporanga nos últimos dez anos, voltou a aparecer: a de lesão corporal seguida de morte. O caso aconteceu no semáforo do Villar, quando uma malabarista e um morador de rua, identificado como Alexandre Vasques Merinó, se desentenderam e uma discussão acalorada, o malabarista partiu para cima de Alexandre, que caiu, bateu a cabeça e morreu horas depois no hospital.

Série histórica

Em 2021, foram registrados seis homicídios, três tentativas e nenhum latrocínio. No ano de 2020, dois homicídios foram registrados, mais sete tentativas e também mais duas mortes por latrocínio, pela série histórica esse ano foi considerado o com o menor número de homicídios desde 2015.

Foram registradas sete mortes e sete tentativas em 2019, e se não contabilizou nenhum latrocínio. Em 2018, foram quatro mortes e três tentativas. Já em 2017, foram seis mortes contabilizadas pelo sistema e mais 12 tentativas de homicídios, malsucedidas.

Essa média, alta, de tentativas de homicídios também se refletiram nos anos de 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Isso porque, em 2016, por exemplo, foram registrados seis casos de homicídios e mais 10 tentativas.

Já em 2015, o número de tentativas de homicídio subiu para 13 e foram registradas duas mortes. Em 2014, foram 18 tentativas e sete mortes e em 2013 foram oito mortes e 13 tentativas de homicídio.