publicado em 30/01/2023

André Carlos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa, mas não resistiu e morreu (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O jovem André Carlos de Mendonça filho, de 25 anos, morreu ao sofrer um acidente na noite do domingo (29). O caso aconteceu em Fernandópolis na Avenida Getúlio Vargas próximo ao cruzamento com a Rua Belo Horizonte.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar ao ser acionada encontrou no local a vítima estava caída, com possível traumatismo crânio encefálico, totalmente inconsciente tendo que ser intubado no local, além de diversas escoriações no corpo e fratura de membro inferior esquerdo.