Os policiais da especializada levaram para as grades três traficantes, ao mesmo tempo, que realizavam vendas no município

publicado em 03/08/2022

Com os criminosos, os policiais encontraram diversas porções de drogas como cocaína, crack e maconha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Equipes da Dise de Votuporanga prenderam na tarde de terça-feira (2), em uma ação simultânea, três traficantes, na região Sul do município. Com os criminosos, os policiais encontraram diversas porções de drogas como cocaína, crack e maconha, dezenas de munições, objetos utilizados para embalagem e dinheiro vindo do tráfico.

De acordo com a ocorrência, a primeira prisão aconteceu no bairro Matarazzo. F. B. S., de 23 anos, foi pego com dinheiro e 650g de maconha, que renderia 216 porções, mais 20g de crack, que renderia 100 porções e 56g de cocaína, que renderia 168 porções.

A segunda aconteceu no bairro Cidade Nova. R. N. P., de 20 anos, foi flagrado com dois carregadores de pistola 9mm e 30 munições intactas calibre 9mm. Ainda no mesmo bairro, a outra equipe encontrou com C. H. A. N., de 24 anos, duas pedras de crack, que renderiam 75 porções para venda, além de material para preparo da droga e dinheiro do tráfico.