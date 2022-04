Criança de quatro meses foi encontrada morta pela mulher que confessou a demora; caso foi registrado como homicídio culposo.

publicado em 12/04/2022

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo 4º Distrito Policial de Rio Preto (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de São José do Rio Preto vai instaurar inquérito para investigar a morte de uma bebê de quatro meses.O caso aconteceu no bairro Jardim Itapema, na madrugada desta segunda-feira (11).De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram.A babá que estava cuidando da menina contou à Polícia Militar que demorou cerca de uma hora para pedir ajuda. Ela não deu mais detalhes sobre o caso, mas disse que a mãe da criança estava trabalhando.Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita é de que a bebê tenha morrido engasgada. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo 4º Distrito Policial de Rio Preto.O corpo da menina foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Não há informações sobre velório e enterro.*Com informações do site