O cálculo é feito a partir de um levantamento do A Cidade junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública, que indicou aumento de crimes

publicado em 03/03/2022

Votuporanga teve o início de ano mais violento dos últimos cinco anos, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (Fotos: Arquivo/A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs estatísticas oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo divulgadas na quarta-feira (02) confirmaram o que todos já imaginavam: Votuporanga teve o início de ano mais violento dos últimos cinco anos. A informação faz parte de um levantamento feito pelojunto ao banco de dados oficiais da criminalidade no Estado de São Paulo.De acordo com os números, somente nesse ano foram registradas duas tentativas e um homicídio, durante o mês de janeiro. Além disso, a cidade registrou um homicídio culposo no trânsito (quando não há intensão de matar) e dez assaltos. Isso porque a secretaria ainda não computou o latrocínio ocorrido no início de fevereiro e a morte de um homem que trocou tiros com a polícia.Na onda de crimes vivida pelos munícipes no início desse ano, o primeiro caso foi a tentativa de assassinato de Ricardo Penquis, no dia 18 de janeiro. O jovem de 23 anos foi baleado próximo a sua residência na rua General Osório, no bairro Marão, região Centro-Sul de Votuporanga.Dois dias depois, no dia 20 de janeiro, aconteceu a segunda tentativa contra o jovem de 19 anos, Tiago Bernardino da Silva, conhecido como “Saci”, que foi baleado no momento em que conversava com um grupo de amigos na esquina das ruas Rio Madeira e Rio Solimões, no bairro Conjunto Habitacional Brisas Suaves.No dia seguinte, 21 de janeiro, o primeiro homicídio do ano foi registrado. Gabriel Mantovani Alves, de 19 anos, morreu ao ser alvejado por uma dupla que passou de moto na rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo, zona Norte de Votuporanga.Os números são os maiores dos últimos cinco anos, isso porque ainda de acordo com o levantamento, no ano de 2021 e 2020 nenhum homicídio ou tentativa foram registrados no mês de janeiro. Já em 2019 apenas um caso foi registrado e nenhuma tentativa constou no informe. Em 2018 os números foram zerados e no ano de 2017 a cidade registrou um caso de homicídio.Até o momento, dois suspeitos foram presos. Um em 4 de fevereiro pela Polícia Civil e o outro no dia 14 pela Polícia Militar, o suspeito seria o responsável pelo atentado contra Tiago Bernardino, em 21 de janeiro. Os casos seguem ainda sendo investigados pela Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).O mês de fevereiro ainda não está computado nos dados da Secretaria, mas a onda de violência persistiu. No dia 8 de fevereiro, na Praça João Friozi, nas proximidades do Cemitério Municipal, Votuporanga registrou o primeiro latrocínio do ano. A vítima foi Luan Castrequini, de apenas 27 anos, que conversava com um amigo no local e foi baleado após reagir a um assalto. O criminoso não foi preso.No dia 14 de fevereiro, foi registrada a morte de Marcel Moreira Costa, conhecido como “Tilápia”, após troca de tiros com a Polícia Militar. O homem estava com um mandado de prisão expedido, pois era suspeito de envolvimento com a série de atentados que aconteceram em janeiro. No dia de sua morte, o suspeito D.P.L., de 35 anos, com mandado expedido foi preso acusado pelo envolvimento nos crimes.