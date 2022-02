O Tenente Coronel Edson Fávero entra após a saída do Tenente Coronel Rodnei Sebastião Dutra Hernandes, que foi para a Alesp

publicado em 26/02/2022

O Tenente Coronel Edson Fávero assumiu o comando do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado (Foto: Divulgação)

O 16º Batalhão de Polícia Militar de Fernandópolis, que compreende 49 municípios, dentre eles Votuporanga, está sob novo comando. O Tenente Coronel votuporanguense Edson Fávero, 55 anos, assumiu o comando oficialmente nesta semana, com a saída do Tenente Coronel Rodnei Sebastião Dutra Hernandes, que exercerá suas funções na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Fávero é nascido na região, em Meridiano, é filho de Rubens Fávero e Irene Savazi Fávero. Casado com a senhora Ivani Rui Fávero, pai de Vanessa e Natália, além de avô da Mariáh. O novo comandante viveu sua juventude em Valentim Gentil e é morador de Votuporanga desde o ano de 1998.O Tenente Coronel comandava o 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Mirassol. A informação foi divulgada pelo Batalhão, por meio de uma nota em que fala sobre o histórico de Fávero. "Policial militar de vasto histórico profissional, pautado nos valores e tradições da Polícia Militar do Estado de São Paulo", escreveu em nota.De acordo com a nota, comprometimento com a profissão e foco em prestar o melhor serviço à sociedade paulista são marcas de sua carreira. Ele conhece com profundidade as necessidades e carências da área do Batalhão, onde já serviu como Sargento, Tenente, Capitão, Major e agora como Tenente Coronel PM, na função de Comandante do efetivo de policiais militares de 49 municípios.