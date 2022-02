A investigação iniciou há seis meses e os agentes apuraram que a quadrilha era especializada em furtos de bateria e agiam durante a madrugada

publicado em 02/02/2022

Com os bandidos a Polícia Civil de Valentim Gentil com 27 baterias furtadas de torres de telecomunicações da região (Foto: Divulgação)

Os policiais civis da delegacia de Valentim Gentil, com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, prenderam ontem dois ladrões, por meio de mandados de busca e apreensão, por furto de 27 baterias em torres de telecomunicações da região.De acordo com a ocorrência, a investigação iniciou há seis meses e os agentes apuraram que a quadrilha era especializada em furtos de bateria e agiam durante a madrugada. No último dia 20 de janeiro, dois integrantes da quadrilha foram presos em flagrante após terem furtado sete baterias de uma torre de telecomunicações em Votuporanga. Naquele dia, foram apreendidos um maçarico e diversas ferramentas utilizadas no crime.Já na terça-feira (1), em cumprimento à mandados de busca e apreensão na residência dos investigados foram apreendidas 27 baterias e dois investigados foram presos em flagrante pelo crime de receptação.A quadrilha é suspeita de ter furtado cerca de 200 baterias na região. Até o presente momento, foram recuperadas 34 baterias. As investigações continuam em andamento.