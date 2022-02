Acusado foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Fórum da Comarca com base em provas coletadas

publicado em 04/02/2022

Os policiais civis da DIG de Votuporanga prenderam um suspeito da tentativa de assassinato que ocorreu no último dia 21; investigações continuam (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam um dos suspeitos da tentativa de homicídio, que aconteceu na zona Norte do município, no Conjunto Habitacional Brisas Suaves, no dia 21 de janeiro. O atentado a tiros ocorreu em meio à uma onda de violência que atingiu a cidade no começo do ano.De acordo com o apurado, o autor do crime foi preso por meio de um mandado de prisão temporária, que foi expedido pelo Fórum da Comarca de Votuporanga, após os desdobramentos e elucidações sobre os fatos em relação ao crime.As investigações seguem em andamento pela equipe da DIG, que procura localizar novos suspeitos e esclarecer os fatos. O autor foi encaminhado para a cadeia pública onde ficará à disposição da Justiça, para audiência de custódia.O atentado aconteceu na rua Rio Madeira esquina com a Rio Solimões, por volta de 12h, daquele dia 21. A vítima, Tiago Bernardino da Silva, conhecido como “Saci”, estava com um grupo sentado na calçada, quando uma dupla teria passado em uma moto e realizado diversos disparos.Três tiros acertaram a vítima, inclusive no rosto. Ele foi socorrido em estado grave, mas sobreviveu.