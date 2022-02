O jovem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na zona Sul do município durante uma tentativa de furto

publicado em 19/02/2022

O flagrante aconteceu durante uma tentativa de furto na zona Sul do município, R.K.C.B., de 18 anos, foi preso com uma faca e mais um suspeito (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu o ladrão responsável pelos dois assaltos na sorveteria, que fica na rua Amazonas, no Centro da cidade, na madrugada deste sábado (19). O flagrante aconteceu durante uma tentativa de furto na zona Sul do município, R.K.C.B., de 18 anos, foi preso com uma faca e mais um suspeito.

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados por meio do 190 para um caso de tentativa de furto. Ao chegar no local, os policiais se encontraram com M.F.P., de 30 anos, e R.K.C.B., de 18 anos.

No momento da abordagem, o jovem de 18 anos foi reconhecido pela equipe como o ladrão responsável pelos dois roubos, que aconteceram no dia 30 de janeiro e 7 de fevereiro, na Sorveteria Brutu’s, que fica na rua Amazonas.