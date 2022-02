O homem foi condenado por homicídio culposo, pela morte de Rogério Balbino da Silva, em um acidente no dia seis de dezembro de 2018

publicado em 19/02/2022

Rogério Balbino da Silva tinha 36 anos quando morreu, após ficar mais de 30 dias internado no HB; depois da batida, a motocicleta da vítima foi arrastada por seis metros (Fotos: Arquivo pessoal e do processo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista foi condenado pela Justiça de Votuporanga por homicídio culposo, pela morte de Rogério Balbino da Silva, em uma batida entre carro e moto no dia 6 de dezembro de 2018. O acidente aconteceu na avenida Orlando Guerra, no Primeiro Distrito Industrial, zona Norte do município.De acordo com o processo, na data dos fatos, o motorista W.N.A.N., estava indo almoçar em sua residência, por volta de 11h30, quando, ao passar pela avenida com seu VW/Gol, teria desviado de uma motocicleta que estava estacionada à direita na via e invadiu a faixa contrária, batendo de frente com Rogério, que conduzia uma Honda/Biz.Com o impacto da batida, o acusado, segundo laudo pericial, arrastou a motocicleta por cerca de seis metros. No local havia faixa contínua simples e amarela, na qual é proibida a ultrapassagens e deslocamentos laterais, o que embasou a condenação.Na época dos fatos, Rogério Balbino da Silva, que tinha 36 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto, devido à gravidade dos ferimentos. Ele faleceu 32 dias depois do acidente, no próprio HB.Em juízo o acusado, confessou a prática do crime e contou os detalhes do acontecimento. Relatou ainda que não tinha bebido, pois estava em horário de almoço no trabalho e que ofereceu ajuda aos familiares da vítima, que teriam negado.Foi diante das provas e da confissão que o juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Juliano Santos de Lima, reconheceu o caso como homicídio culposo e condenou W.N.A.N., a dois anos de prisão em regime inicial aberto. Ele também teve o direito de dirigir suspenso por dois meses.