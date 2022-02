A batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), na avenida Prefeito Mário Pozzobon, nas proximidades de Arena Plínio Marin

publicado em 21/02/2022

O motociclista Braz Andrade Rodrigues, de 35 anos, morreu no local em um acidente com um caminhão na avenida Mário Pozzobon (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motociclista morreu em um acidente com um caminhão na avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente a Arena Plínio Marin, na zona Norte de Votuporanga. Braz Andrade Rodrigues, de 35 anos, que era funcionário da indústria Pollus Móveis, faleceu no local.De acordo com o apurado pelo, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da avenida, bairro-centro, por volta de 7h da manhã, quando nas proximidades do estádio o caminhão realizou uma conversão para a esquerda e bateu na moto CG/150, que Bráz dirigia.O corpo do morador de Votuporanga foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para o exame necroscópico e depois será liberado para a família. Ainda não informações sobre velório e sepultamento.Em atualização.