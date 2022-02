O crime aconteceu na noite de quinta-feira (11), na sorveteria que fica na rua Amazonas; outro bandido envolvido segue foragido

publicado em 12/02/2022

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um dos suspeitos de realizar um assalto em uma sorveteria no Centro do município (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoUm menor de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (11), após um assalto em uma sorveteria, que fica na rua Itacolomi, esquina com a Amazonas, no Centro de Votuporanga. O crime ocorreu na noite de anteontem.De acordo com a ocorrência, o menor, identificado como L.S.R., e mais um comparsa, fingiram estar armados e entraram na sorveteria. Eles renderam a funcionária e, mediante ameaças, levaram celulares e o dinheiro que estava no caixa.Após isso, as vítimas acionaram a Polícia Militar que, diante das informações, iniciou diversas diligências e capturou um dos envolvidos com alguns dos objetos roubados. O outro assaltante, no entanto, ainda não foi localizado.Os policiais levaram o bandido para a Central de Polícia, onde, por ser menor de idade, foi ouvido e liberado na presença de seu responsável legal para responder por ato infracional. A Vara da Infância e da Juventude de Votuporanga agora irá decidir o que será feito com o garoto.Esse é o segundo assalto que o local sofre em menos de duas semanas. O outro caso aconteceu no dia 30 de janeiro, no momento em que a funcionária fechava o caixa. Os suspeitos apareceram, renderam ela e levaram R$ 300. Naquela ocasião, ninguém foi preso.“Foi roubado uma vez e aparentemente são os mesmos caras, pelo que recebemos de informações. Prendeu um e soltou porque é menor. O duro que nos dá transtornos e a funcionária mesmo pediu as contas”, desabafou o proprietário do estabelecimento Marcelo Alogerfo, a sorveteria de Votuporanga é uma filial da de Birigui.