O rapaz busca desesperadamente pela mountain bike de cores preta e verde neon, que foi furtada na manhã do domingo (13)

publicado em 14/02/2022

A bicicleta de cores preta e verde foi furtada na manhã do domingo (13), no bairro Chácara das Paineiras, região Oeste de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Votuporanga, de 31 anos, teve a sua bicicleta furtada no bairro Chácara das Paineiras, região Oeste do município. De modelo Vega, marca spaceline e do tipo mountain bike, ela desapareceu no domingo (13) pela manhã, no bairro.A vítima registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (14) e está desesperada para encontrar, e por isso faz um apelo nas redes sociais para encontrá-la. A bike de cores preta e verde neon, e está devidamente registrada, sendo seu número de série AZC3692.Quem souber de informações sobre a bicicleta deve entrar em contato com a Polícia Militar de Votuporanga, por meio do 190.