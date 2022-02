A prisão foi realizada pelos policiais da DIG, com o apoio da Dise de Votuporanga, neste fim de semana, o homem foi preso em flagrante

publicado em 14/02/2022

Um homem foi preso em flagrante com uma arma produzida artesanalmente e também com munições no bairro Pró-Povo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi preso, neste fim de semana, com uma arma artesanal e também munições, no bairro Pró-Povo, região Norte de Votuporanga. O flagrante foi realizado pelos policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com o apoio de uma equipe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).De acordo com a ocorrência, os policiais iriam cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um investigado. No local o alvo da operação não foi localizado, mas durante as buscas foram encontradas uma arma produzida artesanalmente dezenas de munições de vários calibres.O material estava na posse de um homem de 57 anos, que não conseguiu explicar a origem do material. Ele então foi preso em flagrante e conduzido para a Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde foi colocado à disposição da Justiça.