publicado em 09/02/2022

Um boletim de ocorrência foi registrado na Central da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (9), para investigação dos fatos (Foto: A Cidade)

Uma criança de apenas um ano e sete meses foi socorrida às pressas e permanece internada em estado grave, após ser atropelada por um carro na rua Rio de Janeiro, no Centro de Votuporanga. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (9).De acordo com o apurado pelo, a criança caminhava ao lado da mãe pela calçada, quando por questão de segundos ela teria ido para a rua e foi nesse momento que acabou atropelada por um carro que passava no local.O motorista, que segundo testemunhas, não conduzia em alta velocidade, parou, ajudou a socorrer a vítima e levou ela para a Santa Casa de Votuporanga, de onde deve ir para o Hospital da Criança de Rio Preto devido a gravidade dos ferimentos.Logo em seguida um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Civil de Votuporanga para a elucidação dos fatos. A identidade da criança, bem como de sua família, será preservada, de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).